Ball Trap Montbeugny

Ball Trap Montbeugny samedi 30 août 2025.

Ball Trap

Lieu dit Les Mauvais Montbeugny Allier

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-31

2025-08-30

Nous vous attendons nombreux pour le ball trap de Montbeugny avec une formule repas le dimanche midi.

Lieu dit Les Mauvais Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 96 66 34 comitedesfetesmontbeugny@outlook.fr

English :

We look forward to seeing many of you at the Montbeugny ball trap, with lunch on Sunday.

German :

Wir erwarten Sie zahlreich zum Ball Trap in Montbeugny mit einem Essensangebot am Sonntagmittag.

Italiano :

Ci auguriamo di vedere molti di voi alla trappola per palloni di Montbeugny, con il pranzo di domenica.

Espanol :

Esperamos ver a muchos de ustedes en la trampa de bolas de Montbeugny, con almuerzo el domingo.

L’événement Ball Trap Montbeugny a été mis à jour le 2025-08-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région