Ball Trap Montbeugny
Ball Trap Montbeugny samedi 30 août 2025.
Ball Trap
Lieu dit Les Mauvais Montbeugny Allier
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-31
2025-08-30
Nous vous attendons nombreux pour le ball trap de Montbeugny avec une formule repas le dimanche midi.
Lieu dit Les Mauvais Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 96 66 34 comitedesfetesmontbeugny@outlook.fr
English :
We look forward to seeing many of you at the Montbeugny ball trap, with lunch on Sunday.
German :
Wir erwarten Sie zahlreich zum Ball Trap in Montbeugny mit einem Essensangebot am Sonntagmittag.
Italiano :
Ci auguriamo di vedere molti di voi alla trappola per palloni di Montbeugny, con il pranzo di domenica.
Espanol :
Esperamos ver a muchos de ustedes en la trampa de bolas de Montbeugny, con almuerzo el domingo.
L’événement Ball Trap Montbeugny a été mis à jour le 2025-08-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région