Montereau

Ball-trap

Montereau Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Ball-trap

Ball-trap de 9h à 18h. 8€ par série. Buvette et restauration. Tel. 06 13 86 59 36 8 .

Montereau 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 86 59 36

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English :

L’événement Ball-trap Montereau a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GATINAIS SUD