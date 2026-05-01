Ball-trap Montereau
Ball-trap Montereau dimanche 31 mai 2026.
Montereau
Ball-trap
Montereau Loiret
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Ball-trap
Ball-trap de 9h à 18h. 8€ par série. Buvette et restauration. Tel. 06 13 86 59 36 8 .
Montereau 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 86 59 36
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English :
L’événement Ball-trap Montereau a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GATINAIS SUD