Ball Trap Nexon

Ball Trap

Terrain de Sallas Nexon Haute-Vienne

Rendez-vous pour un Ball Trap au terrain de Sallas, à Nexon.

Vente de cartouches et prêt de fusil possible. 2 Fosses + 1 Caille.

De nombreux lots à gagner.

Buvette et petite restauration seront prévues sur place. .

Terrain de Sallas Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 38 80

