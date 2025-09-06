Ball-Trap Parranquet

Ball-Trap Parranquet samedi 6 septembre 2025.

Ball-Trap

2625 route de Tendou Parranquet Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-06

L’association de chasse de Parranquet, l’ACCA, organise un ball-trap le weekend du 6 et 7 septembre en journée et en nocturne le samedi soir jusqu’à minuit.

Inscriptions sur place.

4 lanceurs automatiques.

Buvette et restauration sur place, bourriche.

2625 route de Tendou Parranquet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 28 96 33 accaparranquet@gmail.com

English : Ball-Trap

The Parranquet hunting association, ACCA, is organizing a ball-trap on the weekend of September 6 and 7, during the day and at night on Saturday until midnight.

Registration on site.

4 automatic launchers.

Refreshments and snacks on site.

German : Ball-Trap

Der Jagdverein von Parranquet, die ACCA, organisiert am Wochenende des 6. und 7. September tagsüber ein Tontaubenschießen und am Samstagabend ein Nachtschießen bis Mitternacht.

Anmeldungen vor Ort.

4 automatische Wurfmaschinen.

Getränke und Speisen vor Ort, Bourriche.

Italiano :

L’associazione di caccia Parranquet, ACCA, organizza una caccia a palla nel fine settimana del 6 e 7 settembre, durante il giorno e la notte di sabato fino a mezzanotte.

Iscrizione sul posto.

4 lanciatori automatici.

Ristoro e ristorazione sul posto.

Espanol : Ball-Trap

La asociación de caza Parranquet, ACCA, organiza una batida de bolas el fin de semana del 6 y 7 de septiembre, durante el día y la noche del sábado hasta medianoche.

Inscripción in situ.

4 lanzadores automáticos.

Avituallamiento y catering in situ.

L’événement Ball-Trap Parranquet a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Coeur de Bastides