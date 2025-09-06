Ball-Trap Parranquet
Ball-Trap Parranquet samedi 6 septembre 2025.
Ball-Trap
2625 route de Tendou Parranquet Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-06
L’association de chasse de Parranquet, l’ACCA, organise un ball-trap le weekend du 6 et 7 septembre en journée et en nocturne le samedi soir jusqu’à minuit.
Inscriptions sur place.
4 lanceurs automatiques.
Buvette et restauration sur place, bourriche.
2625 route de Tendou Parranquet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 28 96 33 accaparranquet@gmail.com
English : Ball-Trap
The Parranquet hunting association, ACCA, is organizing a ball-trap on the weekend of September 6 and 7, during the day and at night on Saturday until midnight.
Registration on site.
4 automatic launchers.
Refreshments and snacks on site.
German : Ball-Trap
Der Jagdverein von Parranquet, die ACCA, organisiert am Wochenende des 6. und 7. September tagsüber ein Tontaubenschießen und am Samstagabend ein Nachtschießen bis Mitternacht.
Anmeldungen vor Ort.
4 automatische Wurfmaschinen.
Getränke und Speisen vor Ort, Bourriche.
Italiano :
L’associazione di caccia Parranquet, ACCA, organizza una caccia a palla nel fine settimana del 6 e 7 settembre, durante il giorno e la notte di sabato fino a mezzanotte.
Iscrizione sul posto.
4 lanciatori automatici.
Ristoro e ristorazione sul posto.
Espanol : Ball-Trap
La asociación de caza Parranquet, ACCA, organiza una batida de bolas el fin de semana del 6 y 7 de septiembre, durante el día y la noche del sábado hasta medianoche.
Inscripción in situ.
4 lanzadores automáticos.
Avituallamiento y catering in situ.
L’événement Ball-Trap Parranquet a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Coeur de Bastides