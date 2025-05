Ball Trap – Revin, 14 juin 2025 07:00, Revin.

Ardennes

Ball Trap Mont Malgré-Tout Revin Ardennes

Tarif : – –

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-15

2025-06-14

Ouvert toute la journée de 10h à 19h.Inscriptions sur place.Restauration et Buvette.Renseignements 06.12.07.35.06 / 06.14.67.48.64

Mont Malgré-Tout

Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 6 12 07 35 06

English :

Open all day from 10 a.m. to 7 p.m.On-site registration.Catering and refreshments.Information: 06.12.07.35.06 / 06.14.67.48.64

German :

Den ganzen Tag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.Anmeldungen vor Ort.Restauration und Buvette.Auskünfte: 06.12.07.35.06 / 06.14.67.48.64

Italiano :

Aperto tutto il giorno dalle 10.00 alle 19.00. Registrazione in loco, rinfresco, informazioni: 06.12.07.35.06 / 06.14.67.48.64

Espanol :

Abierto todo el día, de 10.00 a 19.00 h. Inscripción in situ, refrigerios, información: 06.12.07.35.06 / 06.14.67.48.64

