Ball-Trap Saint-Chamassy

Ball-Trap Saint-Chamassy samedi 6 septembre 2025.

Ball-Trap

Lesquillerie Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Ball-Trap, mini concours à Saint-Chamassy. Organisé par l’association amicale de Lesquillerie. Concours 4X15 plateaux sur 2 fosses. Une partie du bénéfice sera remise à des œuvres caritatives. Repas sur réservation

Ball-Trap, mini concours à Saint-Chamassy. Organisé par l’association amicale de Lesquillerie

Concours 4X15 plateaux sur 2 fosses. Une partie du bénéfice sera remise à des œuvres caritatives.

Repas sur réservation, Repas le midi et Paëlla le soir .

Lesquillerie Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 95 02 72

English : Ball-Trap

Ball-Trap, mini competition at Saint-Chamassy. Organized by the Association Amicale de Lesquillerie. Competition 4X15 trays on 2 pits. Part of the proceeds will be donated to charity. Meal on reservation

German : Ball-Trap

Ball-Trap, Mini-Wettbewerb in Saint-Chamassy. Organisiert von der Association Amicale de Lesquillerie. Wettbewerb 4X15 Schalen auf 2 Gruben. Ein Teil des Gewinns wird für wohltätige Zwecke gespendet. Essen auf Vorbestellung

Italiano :

Ball-Trap, mini concorso a Saint-Chamassy. Organizzata dall’Associazione Amicale di Lesquillerie. Gara 4X15 vassoi su 2 fosse. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. Pasto su prenotazione

Espanol : Ball-Trap

Ball-Trap, miniconcurso en Saint-Chamassy. Organizado por la Association Amicale de Lesquillerie. Competición 4X15 bandejas sobre 2 fosos. Parte de la recaudación se destinará a obras benéficas. Comida previa reserva

L’événement Ball-Trap Saint-Chamassy a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère