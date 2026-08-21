Informations pratiques

Saint-Chamassy

Ball-Trap

Lesquillerie Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

9h. Mini concours. Un don sera reversé à la ligue cancer Dordogne. Repas du midi sur place. Paëlla le soir (sur réservation)

Mini concours.

Un don sera reversé à la ligue cancer Dordogne.

Repas du midi sur place.

Paëlla le soir (sur réservation) .

Lesquillerie Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 83 88 56

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English : Ball-Trap

9 a.m. Mini tournament. A donation will be made to the Dordogne Cancer League. Lunch served on site. Party in the evening (reservation required)

L’événement Ball-Trap Saint-Chamassy a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère