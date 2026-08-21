Ball-Trap Saint-Chamassy
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Chamassy
Informations pratiques
Saint-Chamassy
Ball-Trap
Lesquillerie Saint-Chamassy Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
9h. Mini concours. Un don sera reversé à la ligue cancer Dordogne. Repas du midi sur place. Paëlla le soir (sur réservation)
Mini concours.
Un don sera reversé à la ligue cancer Dordogne.
Repas du midi sur place.
Paëlla le soir (sur réservation) .
Lesquillerie Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 83 88 56
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English : Ball-Trap
9 a.m. Mini tournament. A donation will be made to the Dordogne Cancer League. Lunch served on site. Party in the evening (reservation required)
L’événement Ball-Trap Saint-Chamassy a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère