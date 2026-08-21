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AGENDA · Saint-Chamassy

Ball-Trap Saint-Chamassy

samedi 5 septembre 2026 · Saint-Chamassy

Ball-Trap Saint-Chamassy

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Lesquillerie
Ville
24260 Saint-Chamassy
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Chamassy

Ball-Trap

Lesquillerie Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

9h. Mini concours. Un don sera reversé à la ligue cancer Dordogne. Repas du midi sur place. Paëlla le soir (sur réservation)
Mini concours.
Un don sera reversé à la ligue cancer Dordogne.
Repas du midi sur place.
Paëlla le soir (sur réservation)   .

Lesquillerie Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 83 88 56 

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English : Ball-Trap

9 a.m. Mini tournament. A donation will be made to the Dordogne Cancer League. Lunch served on site. Party in the evening (reservation required)

L’événement Ball-Trap Saint-Chamassy a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère