Ball-trap Saint-Girons-en-Béarn
Ball-trap Saint-Girons-en-Béarn dimanche 9 août 2026.
Saint-Girons-en-Béarn
Ball-trap
38 Route d’Orthez Saint-Girons-en-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Début du ball-trap. Premier lot 150€ et de nombreux lots à gagner.
Ouvert à tous.
Le matin déjeuner oeuf/piperade/ventrêche
Repas sur inscription tomate, piment, pâté de sanglier, cochon de lait/frites, tourte des Pyrénées
mais aussi Planche possible.
Buvette sur place. .
38 Route d’Orthez Saint-Girons-en-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mairie@stgirons64.com
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English : Ball-trap
L’événement Ball-trap Saint-Girons-en-Béarn a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Coeur de Béarn