Saint-Girons-en-Béarn

Ball-trap

38 Route d’Orthez Saint-Girons-en-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Début du ball-trap. Premier lot 150€ et de nombreux lots à gagner.

Ouvert à tous.

Le matin déjeuner oeuf/piperade/ventrêche

Repas sur inscription tomate, piment, pâté de sanglier, cochon de lait/frites, tourte des Pyrénées

mais aussi Planche possible.

Buvette sur place. .

38 Route d’Orthez Saint-Girons-en-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mairie@stgirons64.com

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English : Ball-trap

L’événement Ball-trap Saint-Girons-en-Béarn a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Coeur de Béarn