Ball-Trap Saint-Vincent

Ball-Trap Saint-Vincent samedi 26 juillet 2025.

Ball-Trap

Labroc Maison des Chasseurs Saint-Vincent Haute-Loire

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-27

2025-07-26

L’ACCA de Saint Vincent organise son ball-trap.

Début des tirs à partir de 9h.

Tirs à la rosette et concours.

Buvette et restauration rapide sur place.

Repas sur réservation le samedi à partir de 19h.

.

Labroc Maison des Chasseurs Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 57 48 73

English :

The Saint Vincent ACCA organizes its ball-trap.

Shooting begins at 9 a.m.

Rosette shooting and competition.

Refreshment bar and fast food on site.

Meal on reservation on Saturday from 7pm.

German :

Die ACCA von Saint Vincent organisiert ihr Ball-trap.

Beginn des Schießens ab 9 Uhr.

Schüsse auf die Rosette und Wettbewerbe.

Getränke und Schnellimbiss vor Ort.

Essen auf Reservierung am Samstag ab 19 Uhr.

Italiano :

L’ACCA di Saint Vincent organizza il suo tiro a segno.

Il tiro inizia alle 9.00.

Tiro a segno e gara.

Bar e fast food sul posto.

Prenotazione obbligatoria per i pasti del sabato a partire dalle 19.00.

Espanol :

El ACCA de San Vicente organiza su ball-trap.

El tiro comienza a las 9h.

Tiro con roseta y competición.

Bar y comida rápida in situ.

Reserva obligatoria para las comidas del sábado a partir de las 19h.

L’événement Ball-Trap Saint-Vincent a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay