Ball-trap Vielle-Soubiran 5 juillet 2025 08:30

Landes

Ball-trap Vielle-Soubiran Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 08:30:00

fin : 2025-07-05 18:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Mettez votre adresse au tir à l’épreuve lors du ball-trap de Vielle Soubiran ! De nombreux lots sont à gagner.

Buvette et restauration sur place.

Vielle-Soubiran 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Ball-trap

Put your shooting skills to the test at the Vielle Soubiran ball-trap! Lots of prizes to be won.

Refreshments and catering on site.

German : Ball-trap

Stellen Sie Ihre Schießkünste beim Tontaubenschießen in Vielle Soubiran auf die Probe! Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Mettete alla prova le vostre abilità di tiro alla trappola per palline di Vielle Soubiran! In palio numerosi premi.

Rinfresco e ristorazione sul posto.

Espanol : Ball-trap

Pon a prueba tu puntería en la trampa de bolas de Vielle Soubiran Numerosos premios.

Refrescos y catering in situ.

L’événement Ball-trap Vielle-Soubiran a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Landes d’Armagnac