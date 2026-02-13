Ball Voguing avec Vinii Revlon – Saison Lieu Unique, Le Lieu Unique Nantes, Nantes

Ball Voguing avec Vinii Revlon – Saison Lieu Unique Samedi 21 février, 21h00 Le Lieu Unique Nantes Loire-Atlantique

10 € / 5 €

Le Ball Voguing revient au Lieu Unique. Pour animer la soirée, le légendaire Vinii Revlon, l’un des meilleurs ambassadeurs du Voguing, invite de nouveaux danseurs et danseuses, débutants ou confirmés, à défiler devant le public et à s’affronter face à un jury.

Issus des communautés LGBT latino et afro-américaines, les Balls prennent la forme de concours qui associent danse, mode et performance, pour parodier les gestes d’une élite blanche en revisitant les codes dominants. Sous différentes catégories, la Ballroom scene compose une culture aux multiples facettes qui possède ses propres codes.

Un atelier, en amont du Ball, permet à chacun et chacune de s’initier aux différentes catégories avant le grand soir !

Le Lieu Unique Nantes Quai Ferdinand Favre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lelieuunique.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lelieuunique.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 12 14 34 »}]

