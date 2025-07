Ball Voguing avec Vinii Revlon – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Ball Voguing avec Vinii Revlon – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes samedi 21 février 2026.

10 € / 5 € [participant ou participante)

Le Ball Voguing revient au Lieu Unique. Pour animer la soirée, le légendaire Vinii Revlon, l’un des meilleurs ambassadeurs du Voguing, invite de nouveaux danseurs et danseuses, débutants ou confirmés, à défiler devant le public et à s’affronter face à un jury. Issus des communautés LGBT latino et afro-américaines, les Balls prennent la forme de concours qui associent danse, mode et performance, pour parodier les gestes d’une élite blanche en revisitant les codes dominants. Sous différentes catégories, la Ballroom scene compose une culture aux multiples facettes qui possède ses propres codes. Un atelier, en amont du Ball, permet à chacun et chacune de s’initier aux différentes catégories avant le grand soir?! Host & MC : Vinii RevlonJuges & Dj : à venir

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

