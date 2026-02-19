BALLADA DE SARDANES Saint-Génis-des-Fontaines
BALLADA DE SARDANES Saint-Génis-des-Fontaines dimanche 8 mars 2026.
BALLADA DE SARDANES
Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : 6 – 6 – 6
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Organisée par Sant Genis Sardanista ouvert à tous
.
Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by Sant Genis Sardanista open to all
L’événement BALLADA DE SARDANES Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-02-19 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE