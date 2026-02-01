BALLADA DE SARDANES Salle des Fêtes Torreilles

BALLADA DE SARDANES

Salle des Fêtes Place Louis Blasi Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-18 20:00:00

fin : 2026-02-18 22:00:00

2026-02-18

Le département de Musiques Traditionnelles nous invite tous les mois à chanter (cantada) ou danser (bal trad, Ballade de sardanes) aux sons des flabiols, gralles, tibles, borrasses et autres cornemuses maniées par les élèves et professeurs.

Salle des Fêtes Place Louis Blasi Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

English :

Every month, the Traditional Music department invites us to sing (cantada) or dance (bal trad, Ballade de sardanes) to the sounds of flabiols, gralles, tibles, borrasses and other bagpipes played by students and teachers.

