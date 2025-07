Ballad’Arbres Grimpe et exploration dans les arbres Which?Garden Étang-sur-Arroux

Ballad'Arbres Grimpe et exploration dans les arbres Which?Garden Étang-sur-Arroux samedi 19 juillet 2025.

Which?Garden Chemin de Fougerette Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : 110 EUR

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-19 17:00:00

2025-07-19

Journée complète d’initiation à la grimpe d’arbres assurée et encadrée par un professionnel certifié dans l’accompagnement de groupes.

Après un temps d’apprentissage, explorez les hauteurs des arbres centenaires qui peuplent le domaine de Fougerette. Une aventure humaine unique.

Venir en pantalon souple et long.

Prévoir nourriture et boisson selon vos besoins.

La météo est un élément déterminant pour le confort et la sécurité, il se peut que l’activité soit reportée dans le cas d’une « très mauvaise » météo. .

Which?Garden Chemin de Fougerette Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 38 15 92 bongodesbois@gmail.com

