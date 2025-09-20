Ballade chanté Maison du parc Jacqueline Tamanini – parc départemental Jean Moulin les Guiland Bagnolet

Ballade chanté Maison du parc Jacqueline Tamanini – parc départemental Jean Moulin les Guiland Bagnolet samedi 20 septembre 2025.

Ballade chanté Samedi 20 septembre, 16h00 Maison du parc Jacqueline Tamanini – parc départemental Jean Moulin les Guiland Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Découvrez le parc en vous laissant guider par les voix du chœur de meufx et partagez un goûter préparé par Inelyscake. Une parenthèse festive et culturelle en pleine nature !

Au programme :

16h : goûter offert

16h30 : ballade chanté

Avec Claire Serres et le chœur de meufx, Aziza Gonon (Inelyscake).

RDV à la Maison du parc Jacqueline-Tamanini

Tout public

Maison du parc Jacqueline Tamanini – parc départemental Jean Moulin les Guiland 11 rue de l’Épine 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Centre Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 35 18 03 80 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/parc/parc-jean-moulin-les-guilands/ Le plus « parisien » des parcs de Seine-Saint-Denis vous offre 26 hectares de verdure avec des points de vue magnifiques sur la capitale. La Maison du parc Jacqueline Tamanini est un espace ouvert à toutes et tous, situé au cœur du parc départemental Jean-Moulin – Les Guilands. Elle accueille les visiteurs dans un esprit de convivialité, de partage et de respect de l’environnement. En métro

Entrée rue Robespierre (Bagnolet)

Métro 3 : arrêt « Gallieni »

Entrée rue Désiré Préaux (Montreuil)

Métro 9 : arrêt « Croix de Chavaux »

Entrée Sentes des Messiers (Montreuil)

Métro 9 : arrêt « Robespierre »

En bus

Entrée rue Robespierre (Bagnolet)

Lignes 76 / 102 / 122 / 221 / 318 / 351 : arrêt « Gare Paris-Gallieni »

Entrée rue Charles Delescluze (Bagnolet)

Ligne 122 : arrêt « Charles Delescluze »

Entrée mail des chênes (Bagnolet)

Ligne 122 : arrêt « Delpêche »

Entrée rue Désiré Préaux (Montreuil)

Ligne 102 : arrêt « marché de Montreuil »

Lignes 115 / 122 / 127 : arrêt « Croix de Chavaux-métro »

Entrée Sente des Messiers (Montreuil)

Ligne 102 : arrêt « Fraternité »

Ligne 318 : arrêt « Robespierre »

En voiture

Autoroute A3 (depuis A86) : sortie 3 « Montreuil/Romainville »

Boulevard périphérique sud : sortie « Porte de Bagnolet »

Boulevard périphérique nord : prendre A3 puis sortie n°1 « Montreuil centre »

Attention : le parc ne dispose pas de parking réservé.

Balade commentée et chantée

Le Département de la Seine Saint Denis