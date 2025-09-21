Ballade commentée • Les Oeuvres d’Art Public dans la ville ! Boulevard gerty archimède Basse-Terre

Ballade commentée • Les Oeuvres d’Art Public dans la ville ! Dimanche 21 septembre, 10h00 Boulevard gerty archimède Guadeloupe

gratuit

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour clore nos JEP2025, une ballade commentée à la découverte ou redécouverte des oeuvres d’art public dans et de la ville de Basse-Terre! RDV à 9h45 devant la statue de Gerty Archimède.

Nous nous donnerons rendez-vous pour initier notre ballade (amenez chapeaux, chaussures confortables et eau!) en commençant par Gerty, et l’imposante sculpture de Michel ROVELAS ‘Sé lavi-la ki pli bèl ») pour achever nos pérégrinations à la fresque du Cheval Navire de Khokho René-Corail!

Informations et réservations : Maison du Patrimoine 0590 80 88 70

Boulevard gerty archimède Boulevard gerty archimède Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe Grand boulevard pour rentrer dans Basse-Terre.

En bord de mer, un enrochement qui longe toute la baie de Basse-Terre à Rivière-Sens. De nombreuses roulottes (food trucks) s’y trouvent pour vous régaler). Vous y trouverez la statue accueillante de Gerty Archimède, assise sur son banc. GPS.

Journées européennes du patrimoine 2025

Direction de la Culture et du Patrimoine