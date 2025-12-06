Ballade de Noël Place de la Mairie Plémy

Ballade de Noël

Place de la Mairie Mairie Plémy Côtes-d’Armor

A l’occasion du lancement des illuminations, la municipalité de Plémy et l’Ascension du son invitent la population à participer à la ballade de Noël !

La déambulation à travers le bourg, conduite par la Batterie fanfare mènera enfants, parents, grands-parents… jusqu’à la salle Khéops.

Au programme de la soirée chants par les enfants des écoles Jean Gillet et du Sacré Cœur, ambiance musicale, galettes saucisses, crêpes, buvette… assurées par l’Ascension du son. .

Place de la Mairie Mairie Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 60 20 20

