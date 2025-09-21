Ballade découverte du patrimoine industrielle en bordure de la Valencize Place de la Halle Chavanay

Ballade découverte du patrimoine industrielle en bordure de la Valencize Place de la Halle Chavanay dimanche 21 septembre 2025.

BALLADE GRATUITE

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

La Valencize nommé torrent de montagne, prend sa source dans le Pilat, elle traverse les vallons rhodaniens avant de rejoindre le Rhône à Chavanay.

Depuis très longtemps sa force est utilisée pour faire fonctionner des ateliers. Au cours du 19° et du 20° siècle avec la révolution industrielle tout est allé très vite, mais à la fin du 20° siècle ces activités ont été mises en sommeil. La ballade de dimanche propose de découvrir les traces de cette période.

Scierie, moulinage, forge, haut fourneau, tissage, usine chimique….

Rdv place de la Halle

Place de la Halle Place de la Halle 42410 CHAVANAY Chavanay 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 80 02 28 81 Parking : place de la halle

©Association Visages de notre Pilat