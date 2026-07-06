Informations pratiques

Lussan-Adeilhac

BALLADE EN FORÊT DE FABAS

Lussan-Adeilhac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez partager une belle journée de convivialité ! ☀️

Envie de prendre un bol d’air ? Rejoignez-nous pour une matinée placée sous le signe de la bonne humeur ! Après un café d’accueil à Lussan-Adeilhac, partez pour une randonnée d’environ 2 heures dans la forêt de Fabas avant de partager un apéritif offert et un repas convivial (sur inscription). Une journée idéale pour allier nature, détente et rencontres. 5 .

Lussan-Adeilhac 31430 Haute-Garonne Occitanie m.bourgeon0@laposte.net

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English :

Come join us for a wonderful day of fun and fellowship! ??

L’événement BALLADE EN FORÊT DE FABAS Lussan-Adeilhac a été mis à jour le 2026-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE