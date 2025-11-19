Ballade en Italie Chateau Pradelle Bourg-Saint-Andéol Mercredi 19 novembre, 10h00 Entrée libre

Découvrez la belle langue italienne à travers un spectacle de Kamishibai.

Ci vuole un fiore, Mais qu’elle est cette langue ? L’itiliano, l’italien.

Chiara la conteuse vous propose un spectacle et un atelier pour découvrir une langue étrangère : l’italien.

Elle utilisera pour cela le très ancien théâtre de papier japonais : le kamishibai !

D’une manière ludique et participative nous verrons de quelle manière, toute chose vient d’une fleur comme nous l’enseigne la très populaire Filastrocca de Gianni Rodari.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-19T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-19T17:00:00.000+01:00

1

04 75 54 30 67

Chateau Pradelle Bourg-Andéol Bourg-Saint-Andéol 07700 Ardèche