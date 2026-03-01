Ballade musicale de printemps au Ciné-Palace Ciné Palace Saint-Rémy-de-Provence

Ballade musicale de printemps au Ciné-Palace

Vendredi 27 mars 2026 à partir de 20h30. Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le ciné-Palace de Saint-Rémy-de-Provence vous invite à célébrer le printemps et le cinéma en musique.Amoureux

Assistez à un concert de 30 minutes Jazz Bossa avec Marie-Pierre Montoya, accompagnée par Christian Billon à la guitare, projection du film Le retour du projectionniste

Dans une région reculée des montagnes du Caucase, en Azerbaïdjan, Samid, réparateur de télévision, dépoussière son vieux projecteur 35mm de l’ère soviétique et rêve de rouvrir le cinéma de son village. Les obstacles se succèdent jusqu’à ce qu’il trouve un allié inattendu, Ayaz, jeune passionné de cinéma et de ses techniques. Les deux cinéphiles vont user de tous les stratagèmes pour que la lumière jaillisse de nouveau sur l’écran.



Verre de l’amitié à l’entracte .

Ciné Palace 4 Avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

The Ciné-Palace in Saint-Rémy-de-Provence invites you to celebrate spring and cinema with music.

