Ballade poétique Atelier de sculptures Toros Romans-sur-Isère

Ballade poétique

Atelier de sculptures Toros 16 avenue Jean Moulin Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29 17:15:00

2026-03-29

Leur sensibilité commune les oriente sur les chemins de la création.

Recherche, patience, réflexion, aboutissent à la rencontre d’auteurs. …

English :

Poetic stroll



Their shared sensibility guides them along the paths of creation.

Research, patience and reflection lead to encounters with authors…

