Ballade poétique Atelier de sculptures Toros Romans-sur-Isère dimanche 29 mars 2026.
Atelier de sculptures Toros 16 avenue Jean Moulin Romans-sur-Isère Drôme
participation libre
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29 17:15:00
2026-03-29
Balade poétique
Leur sensibilité commune les oriente sur les chemins de la création.
Recherche, patience, réflexion, aboutissent à la rencontre d’auteurs. …
Atelier de sculptures Toros 16 avenue Jean Moulin Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 57 91 07 r.toros@wanadoo.fr
English :
Poetic stroll
Their shared sensibility guides them along the paths of creation.
Research, patience and reflection lead to encounters with authors…
