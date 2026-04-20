Flagy

Ballade pour un Violoncelle Piccolo

La Tanière, 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Amateurs-trices de la musique baroque et du beau violoncelle, ces concerts sont pour vous!

Tendances Clavier est ravi d’accueillir Hager Hanana à La Tanière les 25 et 26 avril dans le cadre de ses Salons du Loup.

Cette grande dame du violoncelle, qui joue au sein de prestigieuses formations baroques, nous propose un concert solo autour de J.S. Bach, Abel, Weiss et Biber dans un cadre intime et chaleureux.

Laissez-vous éblouir par Ballade pour un violoncelle piccolo en découvrant un instrument dont la tessiture est élargie par la présence d’une 5ème corde dans l’aigu. Doté de beaux graves et d’aigus lumineux, il a un grand potentiel expressif. Qu’il se manifeste par la plus extravagante virtuosité ou la plus pure poésie, son monde sonore si particulier ne laisse pas indifférent.

Petite jauge, réservations recommandées! .

La Tanière, 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr

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English : Ballade pour un Violoncelle Piccolo

L’événement Ballade pour un Violoncelle Piccolo Flagy a été mis à jour le 2026-04-16 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II