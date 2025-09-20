Bal(l)ade : Promenade musicale dans le Jardin anglais du Château de Fontainebleau Jardin anglais du Château de Fontainebleau Fontainebleau
Bal(l)ade : Promenade musicale dans le Jardin anglais du Château de Fontainebleau Samedi 20 septembre, 15h00 Jardin anglais du Château de Fontainebleau Seine-et-Marne
Entrée libre.Point de rendez-vous dans le vestibule de la Chapelle de la Trinité. En cas de pluie, une solution de repli est prévue dans la Chapelle de la Trinité.
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et en partenariat avec le Château de Fontainebleau, retrouvez la compositrice et joueuse de santûr Farnaz Modarresifar et le Moser String Quartet pour une balade musicale qui débutera dans le vestibule de la Chapelle de la Trinité, face à l’œuvre d’Astrid de la Forest « Forêt », et se poursuivra dans le Jardin Anglais pour des haltes musicales devant des œuvres de l’exposition « Grandeur Nature II. L’esprit de la forêt ». Un pur moment de contemplation pour une expérience musicale bucolique !
Au programme :
Farnaz Modarresifar,
À l’Orée, pour santûr et quatuor à cordes
(2024)
Co-commande de l’Orchestre de Chambre de Paris
et de ProQuartet – CEMC
Luigi Boccherini,
Quatuor à cordes en ut mineur, op.2 n°1, G.159
(1761)
I. Allegro comodo
III. Allegro
Joseph Haydn,
Quatuor à cordes en ré mineur, op.76 n°2
(1797)
I. Allegro
III. Menuet Allegro – Trio
IV. Finale: Vivace assai
Ludwig van Beethoven,
Quatuor à cordes en Fa Majeur, op.18 n°1
(1799)
I. Allegro con brio
III. Scherzo Allegro molto – Trio
IV. Allegro
