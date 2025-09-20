Bal(l)ade : Promenade musicale dans le Jardin anglais du Château de Fontainebleau Jardin anglais du Château de Fontainebleau Fontainebleau

Bal(l)ade : Promenade musicale dans le Jardin anglais du Château de Fontainebleau Samedi 20 septembre, 15h00 Jardin anglais du Château de Fontainebleau Seine-et-Marne

Entrée libre.Point de rendez-vous dans le vestibule de la Chapelle de la Trinité. En cas de pluie, une solution de repli est prévue dans la Chapelle de la Trinité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et en partenariat avec le Château de Fontainebleau, retrouvez la compositrice et joueuse de santûr Farnaz Modarresifar et le Moser String Quartet pour une balade musicale qui débutera dans le vestibule de la Chapelle de la Trinité, face à l’œuvre d’Astrid de la Forest « Forêt », et se poursuivra dans le Jardin Anglais pour des haltes musicales devant des œuvres de l’exposition « Grandeur Nature II. L’esprit de la forêt ». Un pur moment de contemplation pour une expérience musicale bucolique !

Au programme :

Farnaz Modarresifar,

À l’Orée, pour santûr et quatuor à cordes

(2024)

Co-commande de l’Orchestre de Chambre de Paris

et de ProQuartet – CEMC

Luigi Boccherini,

Quatuor à cordes en ut mineur, op.2 n°1, G.159

(1761)

I. Allegro comodo

III. Allegro

Joseph Haydn,

Quatuor à cordes en ré mineur, op.76 n°2

(1797)

I. Allegro

III. Menuet Allegro – Trio

IV. Finale: Vivace assai

Ludwig van Beethoven,

Quatuor à cordes en Fa Majeur, op.18 n°1

(1799)

I. Allegro con brio

III. Scherzo Allegro molto – Trio

IV. Allegro

Jardin anglais du Château de Fontainebleau Rue du Château 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Promenade musicale

@ProQuartet – CEMC