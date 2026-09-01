Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Bal(l)ade sensible & poétique dans la nuit

Saint-Brisson Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Profitons d’une nuit de pleine lune pour cheminer au bord de l’Étang Taureau. Calme,obscurité, perceptions, intuitions… Divaguer entre visible et invisible, à la rencontre du sauvage et de l’imaginaire en ces lieux étonnants. Poésie, musique, silence et tâtonnement, pas à pas suspendus, laissons-nous surprendre.

Infos pratiques :

– parcours d’environ 1,5 km

– accessibilité PMR (nous contacter)

– rendez-vous au bout du parking de la Maison du Parc (juste avant le Bistrot)

– départs échelonnés entre 20h et 21h

En partenariat avec avec TéATr’éPROUVèTe – Natura Tellae – La Coopérative des Savoirs – CantoCorpo

Inscription conseillée au 06 48 67 07 15 ou contact@cooperativedessavoirs.org .

Saint-Brisson Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 67 07 15 contact@cooperativedessavoirs.org

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English : Bal(l)ade sensible & poétique dans la nuit

L’événement Bal(l)ade sensible & poétique dans la nuit Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-09-07 par Maison du Tourisme PNRM