AGENDA · Albussac
Bal(l)ade Singulière à la Roche de Vic Albussac
mercredi 19 août 2026 · Albussac
Informations pratiques
Albussac
Bal(l)ade Singulière à la Roche de Vic
Albussac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 08:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Rendez-vous à Roche de Vic à Albussac à partir de 8h pour un accueil café
Départ à 8h30 pour une boucle commentée de 10 km, niveau facile
Pique-nique offert concert en plein air entre 14h et 15h
Sur réservation .
Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 00 10
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English :
L’événement Bal(l)ade Singulière à la Roche de Vic Albussac a été mis à jour le 2026-08-14 par Corrèze Tourisme