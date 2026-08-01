Informations pratiques

Albussac

Bal(l)ade Singulière à la Roche de Vic

Albussac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 08:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Rendez-vous à Roche de Vic à Albussac à partir de 8h pour un accueil café

Départ à 8h30 pour une boucle commentée de 10 km, niveau facile

Pique-nique offert concert en plein air entre 14h et 15h

Sur réservation .

Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 00 10

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English :

L’événement Bal(l)ade Singulière à la Roche de Vic Albussac a été mis à jour le 2026-08-14 par Corrèze Tourisme