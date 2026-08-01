UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Albussac

Bal(l)ade Singulière à la Roche de Vic Albussac

mercredi 19 août 2026 · Albussac

Bal(l)ade Singulière à la Roche de Vic Albussac

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
19380 Albussac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Albussac

Bal(l)ade Singulière à la Roche de Vic

Albussac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 08:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Rendez-vous à Roche de Vic à Albussac à partir de 8h pour un accueil café
Départ à 8h30 pour une boucle commentée de 10 km, niveau facile
Pique-nique offert concert en plein air entre 14h et 15h
Sur réservation   .

Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 00 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bal(l)ade Singulière à la Roche de Vic Albussac a été mis à jour le 2026-08-14 par Corrèze Tourisme