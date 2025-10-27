Ballade sonore en MJC Chaource
Ballade sonore en MJC Chaource lundi 27 octobre 2025.
1 rue Saint Antoine Chaource Aube
Début : 2025-10-27 14:30:00
fin : 2025-10-27 16:30:00
2025-10-27
Lundi 27 octobre CHAOURCE Ballade sonore en MJC. De 14h30 à 16h30 à la MJC de Chaource.
Actu de la MJC sur les ondes. Préparation d’une émission à enregistrer le lendemain à Thème Radio 90.3.
Gratuit, à partir de 10 ans, goûter offert.
Informations +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com .
