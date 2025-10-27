Ballade sonore en MJC Chaource

Ballade sonore en MJC Chaource lundi 27 octobre 2025.

1 rue Saint Antoine Chaource Aube

Début : 2025-10-27 14:30:00

fin : 2025-10-27 16:30:00

2025-10-27

Lundi 27 octobre CHAOURCE Ballade sonore en MJC. De 14h30 à 16h30 à la MJC de Chaource.

Actu de la MJC sur les ondes. Préparation d’une émission à enregistrer le lendemain à Thème Radio 90.3.

Gratuit, à partir de 10 ans, goûter offert.

Informations +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com .

