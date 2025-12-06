Ballade vélo Vintage La Marcel Jourde Royères

Ballade vélo Vintage La Marcel Jourde

Le Bourg Royères Haute-Vienne

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Oyez, oyez, braves gens, damoiselles, damoiseaux et troubadours… pensez à faire briller vos vieux vélos, à réveiller vos beaux mollets engourdis, à repasser vos plus belles tenues .. on compte sur vous pour notre 8ème Marcel JOURDE .

Le Bourg Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 49 29 veloretro87@gmail.com

English : Ballade vélo Vintage La Marcel Jourde

