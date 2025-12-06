Ballade vélo Vintage La Marcel Jourde Royères
Ballade vélo Vintage La Marcel Jourde Royères samedi 18 avril 2026.
Ballade vélo Vintage La Marcel Jourde
Le Bourg Royères Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Oyez, oyez, braves gens, damoiselles, damoiseaux et troubadours… pensez à faire briller vos vieux vélos, à réveiller vos beaux mollets engourdis, à repasser vos plus belles tenues .. on compte sur vous pour notre 8ème Marcel JOURDE .
Le Bourg Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 49 49 29 veloretro87@gmail.com
English : Ballade vélo Vintage La Marcel Jourde
L’événement Ballade vélo Vintage La Marcel Jourde Royères a été mis à jour le 2025-12-04 par OT de Noblat