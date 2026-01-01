Ballades en comptine Espace Marc-Lauga Escource

Ballades en comptine

Espace Marc-Lauga 3 place de la mairie Escource Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Spectacle pour tout-petits par Pollyanna Rajade

Spectacle pour tout-petits par Pollyanna Rajade .

Espace Marc-Lauga 3 place de la mairie Escource 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 23 71 mediatheque@escource.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ballades en comptine

Show for toddlers by Pollyanna Rajade

L’événement Ballades en comptine Escource a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Cœur Haute Lande