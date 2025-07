BALLADES ESTIVALES 2025 Rue Bussières Ars-sur-Moselle

BALLADES ESTIVALES 2025

Rue Bussières PARC MUNICIPAL Ars-sur-Moselle Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-01 19:00:00

fin : 2025-08-22

2025-08-01 2025-08-08 2025-08-22 2025-08-29

Les ballades Estivales d’Ars-sur-Moselle reviennent pour une nouvelle édition 2025 enchanteresse !

Rendez-vous au Parc Municipal.

Profitez d’une escapade musicale et culturelle, avec des artistes variés qui vous feront voyager dans un cadre bucolique.

Un rendez-vous incontournable pour un été inoubliable !Tout public

Rue Bussières PARC MUNICIPAL Ars-sur-Moselle 57130 Moselle Grand Est +33 3 87 60 65 70

English :

Les ballades Estivales d’Ars-sur-Moselle are back for another enchanting 2025 edition!

See you in the Municipal Park.

Enjoy a musical and cultural escapade, with a variety of artists who will take you on a journey through a bucolic setting.

A must for an unforgettable summer!

German :

Die Sommerballaden von Ars-sur-Moselle kehren für eine zauberhafte neue Ausgabe 2025 zurück!

Treffpunkt ist der Stadtpark.

Genießen Sie einen musikalischen und kulturellen Ausflug mit verschiedenen Künstlern, die Sie in einer bukolischen Umgebung auf eine Reise mitnehmen.

Ein Pflichttermin für einen unvergesslichen Sommer!

Italiano :

Le passeggiate estive di Ars-sur-Moselle tornano per un’altra incantevole edizione nel 2025!

Ci vediamo al Parco Comunale.

Godetevi un’evasione musicale e culturale, con una varietà di artisti che vi accompagneranno in un viaggio attraverso un ambiente bucolico.

Un appuntamento imperdibile per un’estate indimenticabile!

Espanol :

Los paseos estivales de Ars-sur-Moselle vuelven en 2025 con una nueva edición llena de encanto

Nos vemos en el Parque Municipal.

Disfrute de una escapada musical y cultural, con diversos artistas que le harán viajar por un entorno bucólico.

¡Una cita ineludible para un verano inolvidable!

