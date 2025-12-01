Ballades féériques de noël Jean de la Ville Saint-Eutrope-de-Born
Ballades féériques de noël
Début : 2025-12-25
fin : 2025-12-30
2025-12-25
Joël et Isabelle ont mis en lumière leurs sous-bois pour stimuler votre imagination bois oubliés, bois flottés, sculptures naturelles… Au détour de chaque allée, la nature vous surprend ! La promenade est accessible à tous.
Sur réservation.
Jean de la Ville Ballades Féeriques Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 03 55 09
English : Ballades féériques de noël
Joël and Isabelle have highlighted their undergrowth to stimulate your imagination: forgotten woods, driftwood, natural sculptures? Nature will surprise you at every turn! The walk is accessible to all.
Reservations required.
