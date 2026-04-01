Ballades Immersives Dégustation de vin et d’huile d’olive Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade
Ballades Immersives Dégustation de vin et d’huile d’olive Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade samedi 18 avril 2026.
Ballades Immersives Dégustation de vin et d’huile d’olive
Samedi 18 avril 2026 de 11h à 12h30. Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Découvrez le domaine à travers une dégustation tout au long du parcours terroir, vinification des rosés et chai à barriques.
Plongez au cœur du domaine avec une expérience immersive unique ici, les vins se dégustent tout au long du parcours pour illustrer chaque étape de la visite.
– Dégustation lors de la présentation du terroir
– Dégustation pendant l’explication des vinifications des rosés
– Dégustation au chai à barriques
Une immersion complète au Château Paradis, à la découverte des vins et des huiles du domaine, pour mieux comprendre le travail du vigneron et les secrets de la vinification
11h00 à 12h30
35€ sur réservation
Places limitées à 15 personnes .
Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Quartier Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 contact@chateauparadis.com
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English :
Discover the estate through tastings along the way: terroir, rosé winemaking and the barrel cellar.
L’événement Ballades Immersives Dégustation de vin et d’huile d’olive Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-03-23 par Provence Tourisme