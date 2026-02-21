Ballades littéraires Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Michèle et Renée sont passionnées de théâtre et de littérature et proposent des lectures à haute voix à partir d’extraits de textes littéraires.

Pour cette rencontre, vous pouvez venir écouter un cycle de textes fantastiques, d’histoires à faire frémir d’auteurs tels que F.Kafka, G.Maupassant, B.Brecht, S.Zweig, R.Dahl, J.C Grumberg, H.Levin, J.L Lagarce, Dario Fo et R.L Stevenson.

Renée Gincel

Elle a suivi une formation au cours René Simon en 2000 puis en 2003, elle suit les cours de l’Ecole Florent ; elle a joué plusieurs spectacles d’auteurs comme Gogol, Lagarce, Koltès…Elle est également auteure de quatre pièces de théâtre Raya Dvora, les secrets, Mouche, aie mamouchka, une comédie musicale, un recueil de nouvelles d’hier d’aujourd’hui et de demain (2015) et un roman récit, ma vie à l’envers (2020).

Michèle LEVY

Elle a participé à quelques expériences théâtrales (improvisation, théâtre Aleph…) et a suivi il y a quelques années, une formation de lecture à voix haute proposée par l’association les livreurs de la Sorbonne.

Lectures à haute voix avec Michèle Levy et Renée Gincel

Le samedi 07 mars 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

+33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde



