BALLAKE SISSOKO ET PIERS FACCINI – CONCERT BALLAKE SISSOKO ET PIERS FACCINI – CENTRE CULTUREL TISOT La Seyne Sur Mer

BALLAKE SISSOKO ET PIERS FACCINI – CONCERT BALLAKE SISSOKO ET PIERS FACCINI Début : 2026-03-07 à 20:30. Tarif : – euros.

LE CENTRE CULTUREL TISOT VOUS PROPOSE :BALLAKE SISSOKO & PIERS FACCINI en concert Le 07 mars 2026 à 20H30 en Première Partie TBC – Genre : Folk, Musique malienneDeux décennies après leur toute première collaboration, le singer-songwriter italo-britannique Piers FACCINI et le virtuose malien de la kora, Ballaké SISSOKO, reviennent avec un album enchanteur : Our Calling. Cet album offre un dialogue captivant entre un instrumentiste au sommet de son art et un auteur-compositeur orfèvre des mots. Ensemble, ils créent de nouvelles formes de chansons avec une délicatesse qui relie les continents et joue avec les traditions.Les graines de Our Calling ont été semées lorsque Ballaké SISSOKO et Piers FACCINI se sont croisés pour la première fois au sein de Label Bleu au début des années 2000, initiant une amitié au long cours et profonde. Au fil des années, ils ont exploré ensemble de nouvelles passerelles entre les traditions mandingues et les formes de chanson folk britanniques et méditerranéennes. Leur musique est une ode sonore et narrative à la migration sous toutes ses formes : qu’elle soit végétale, telle une graine emportée par le vent, incarnée par des oiseaux, comme le rossignol migrant entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe au fil des saisons, ou humaine, à travers les siècles et les routes commerciales qui ont favorisé le partage des modes musicaux et des rythmes. Le dialogue entièrement acoustique des deux amis a été enregistré à Paris, côte à côte et en direct, en seulement cinq jours. Et c’est peut-être la chanson If nothing is real qui évoque le mieux ce dialogue originel : un morceau qui trouve un chez-soi à la fois en Afrique et en Europe, et qui est aussi un hommage au rossignol (Sorofé kono en bambara), l’oiseau qui a inspiré les deux vieux amis et les a incités à enregistrer leur propre musique, leur propre appel.Ouverture des portes à partir de 19H00Infos billetterie :Concert Assis – Placement LibrePlaces disponibles sur les réseaux France billet (FNAC, CARREFOUR…..) Ticketnet AUCHAN, LECLERC…. WEEZEVENT via notre page Facebook : Centre Culturel Tisot ou directement sur place notamment pour le tarif réduit. – Buvette et restauration sur place- Distributeur d’espèces à proximité ( la Poste Place St Jean, Auchan )- Parking surveillé- Ligne de bus à proximité 08 et 81 (voir horaire réseau Mistral)Contact : Centre Culturel Tisot, avenue Jean Bartolini, 83500 La Seyne Sur MerTel : 04 .94.06.94.77Mail : tisot@la-seyne.fr

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE CULTUREL TISOT Avenue Bartolini 83500 La Seyne Sur Mer 83