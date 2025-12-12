Ballake Sissoko & Piers Faccini Route De Fos RN 569 Istres

Ballake Sissoko & Piers Faccini

Jeudi 5 mars 2026 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Leur dialogue musical, à la croisée de la folk et des traditions mandingues, tisse un pont sensible entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe.

Deux décennies après leur première rencontre, le chanteur italo-britannique Piers Faccini et le maître malien de la kora Ballaké Sissoko unissent à nouveau leurs talents avec Our Calling, un album à paraître en 2025. Enregistré en prise directe à Paris, ce projet réunit une distribution exceptionnelle (Vincent Segal, Badjé Tounkara, Malik Ziad). .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Their musical dialogue, at the crossroads of folk and Mandinka traditions, weaves a sensitive bridge between West Africa and Europe.

