Ballaké Sissoko & Piers Faccini La Confluence – Betton Betton Jeudi 2 avril 2026, 20h30 Tarif plein : 26.50€ / Tarif réduit : 13.50€ / tarif mineur : 9€ / Tarif sortir : 4€

L’échange entre Ballaké Sissoko et Piers Faccini commence il y a deux décennies, quand les deux artistes se rencontrent au sein de la maison de disque Label Bleu. Tout de suite un dialogue passionnant se crée, entre le songwriter de chansons folk britanniques et méditerranéennes de Londres – passionné de musiques africaines – et le musicien de Bamako – héritier de la grande tradition de la kora et des musiques mandingues.

En 2020, se retrouvant de nouveau sur le label Nø Førmat, les échanges reprennent. Ballaké Sissoko invite Piers Faccini à chanter « Kadidja », une chanson en Bambara, sur son album « Djourou ». Puis dans la foulée Piers Faccini compose une autre chanson pour le duo : « The Fire Inside ».

Les deux amis décident alors d’enregistrer, ensemble, un album : Our Calling sorti le 14 février 2025.

À travers dix morceaux finement ciselés, le duo crée de nouvelles formes de chansons avec une délicatesse qui relie les continents et joue avec les traditions. C’est là sans doute le fruit de vingt ans d’amitié et de jeu: les chansons créent une alchimie musicale qui unit et fusionne, tout en gardant les deux voix distinctes et les traditions intactes, suffisamment entières pour pouvoir dialoguer librement.

Distribution : Piers Faccini : chant, guitare • Ballaké Sissoko : kora

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-02T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-02T21:45:00.000+02:00

https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-BETTON_CONFLUENCE-30523-0.wb?REFID=LikNAAAAAAAMAQ

La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton 35830 Ille-et-Vilaine