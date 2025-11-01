Balle de match Espace Culturel Robert Doisneau Meudon

Balle de match Mercredi 1 avril 2026, 20h45 Espace Culturel Robert Doisneau Hauts-de-Seine

1970. Washington. Un bureau de surveillance secret est chargé de répertorier toutes les actions féministes susceptibles de provoquer une guerre des sexes. Au même moment, Bobby Riggs, tennisman retraité et macho invétéré, met au défi la numéro un mondiale Billie Jean King de le battre sur un court. Son but ? Prouver la supériorité des hommes et enterrer le combat que mène la championne pour l’égalité salariale.

Dans cette nouvelle pièce, Léa Girardet s’empare d’une histoire exceptionnelle qui a bouleversé le sport féminin et la société américaine. Entremêlant théâtre documentaire et science-fiction, Balle de match est le dernier volet d’une trilogie sportive, après Le syndrome du banc de touche et Libre arbitre.

Espace Culturel Robert Doisneau 16 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France

Le Grand Chelem – Léa Girardet

Louis Barsiat