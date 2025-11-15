Balle de match les passerelles – Pontault Combault Pontault-Combault

Balle de match Samedi 15 novembre, 18h00 les passerelles – Pontault Combault Seine-et-Marne

Début : 2025-11-15T18:00:00 – 2025-11-15T19:30:00

Fin : 2025-11-15T18:00:00 – 2025-11-15T19:30:00

1970. Washington. Un bureau de surveillance secret est chargé de répertorier toutes les actions féministes susceptibles de provoquer une guerre des sexes. Au même moment, Bobby Riggs, tennisman retraité et macho invétéré, met au défi la numéro un mondiale Billie Jean King de le battre sur un court. Son but ? Prouver la supériorité des hommes et enterrer le combat que mène la championne pour l’égalité salariale.

Dans cette nouvelle pièce, Léa Girardet s’empare d’une histoire exceptionnelle qui a bouleversé le sport féminin et la société américaine. Entremêlant théâtre documentaire et science-fiction, Balle de match est le dernier volet d’une trilogie sportive, après Le syndrome du banc de touche et Libre arbitre.

les passerelles – Pontault Combault 17, rue Saint-Clair, 77340 PONTAULT COMBAULT France , Seine-et-Marne, Île-de-France

Le Grand Chelem – Léa Girardet

Louis Barsiat