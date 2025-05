Ballens’Art & Nature – Ballens’Art & Nature Ballens, 14 juin 2025 08:30, Ballens.

Ballens’Art & Nature 14 et 15 juin Ballens’Art & Nature entrés libre

Des artistes naturalistes allient leurs forces les 14 et 15 juin 2025 à Ballens pour vous présenter un nouvel évènement : Ballens’Art & Nature.

Venez rencontrer les artistes et partager leur passion:

Fanny Zambaz / Julien Joselon / Guillaume Pasche / Marc Bastardot / Gilbert Paquet / Thierry Resin / Samuel Nugues

Dédicaces de livres, oeuvres, (phortographie et sculpture) , et bien plus de partage pour cet évènement qui veut célébrer une rencontre entre le public et le monde sauvage qui vit autour de nous.

Ballens'Art & Nature L'embrasure, 5 rue de la Vieille Forge, 1144 ballens Ballens 1144 District de Morges Vaud

