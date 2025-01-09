Ballet au Cinéma : Casse-noisette Cinéma La Lanterne Bègles

Ballet au Cinéma : Casse-noisette Jeudi 9 janvier, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs plein 15€ / – de 16 ans 12€50

Début : 2025-01-09T20:30:00 – 2025-01-09T23:59:00

Fin : 2025-01-09T20:30:00 – 2025-01-09T23:59:00

Le spectacle

Découvrez l’univers enchanteur du ballet avec cette friandise festive et étincelante appréciée par toute la famille. Les décors d’époque de Julia Trevelyan Oman donnent un charme festif à la production très appréciée de Peter Wright, créée pour le Royal Ballet, où la magie du conte de fées s’associe à l’art spectaculaire de la danse dans ce ballet classique inoubliable.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Suite de notre saison 2024-2025 d’Opéras et de Ballets au cinéma, avec les spectacles du Royal Ballet & Opéra. cinéma bègles

Fra Cinéma / Cinéma La Lanterne