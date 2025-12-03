BALLET AU CINEMA CENDRILLON Saint-Chély-d’Apcher

BALLET AU CINEMA CENDRILLON

130 rue théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02

Le Ciné-Théâtre propose la retransmission du nouveau ballet Cendrillon depuis le Royal Opera House de Londres le vendredi 02 janvier à 16h45 au Ciné-Théâtre. Un spectacle féérique pour toute la famille.

Laissez-vous transporter dans un monde féérique saupoudré de poussière magique, où les rêves deviennent réalité. Ce ballet enchanteur du chorégraphe fondateur du Royal Ballet Frederick Ashton est une véritable expérience pour toute la famille.

Cette adaptation du conte de Perrault, dansée au Royal Opéra House de Londres sera retransmise sur grand écran. .

130 rue théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

The Ciné-Théâtre offers a retransmission of the new ballet Cinderella from London’s Royal Opera House on Friday, January 02 at 4.45pm at the Ciné-Théâtre. A magical show for the whole family.

Let yourself be transported to a fairytale world sprinkled with magic dust, where dreams come true.

