Ballet au cinéma Giselle Obernai

Ballet au cinéma Giselle

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 23:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Découvrez les plus beaux opéras et ballets sur grand écran, par le Royal Ballet and Opera of London GISELLE de Adolphe Adam, avec Akane Takada et Steven Mcrae.

Ce mois-ci, votre cinéma 13e sens d’Obernai vous propose GISELLE de Adolphe Adam, avec Akane Takada et Steven Mcrae.

La paysanne Giselle tombe amoureuse d’Albrecht. Lorsqu’elle découvre que c’est un aristocrate fiancé à une autre femme, elle se suicide, désespérée. Son âme rejoint les Wilis, esprits vengeurs de femmes déterminées à forcer tous les hommes qui croisent leur chemin à danser jusqu’à la mort. Rongé par un sentiment de culpabilité, Albrecht se rend sur la tombe de Giselle où il doit affronter les Wilis ainsi que le fantôme de Giselle. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

Discover the most beautiful operas and ballets on the big screen, by the Royal Ballet and Opera of London: GISELLE by Adolphe Adam, with Akane Takada and Steven Mcrae.

