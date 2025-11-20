Ballet au Kerfany Giselle 1h46 Enregistré à l’Opéra national de Paris Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Ballet au Kerfany Giselle 1h46 Enregistré à l’Opéra national de Paris

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20 23:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Ballet au Kerfany Giselle

Musique Adolphe Adam

Chorégraphie Jean Coralli et Jules Perrot adaptée par Patrice Bart et Eugène Polyakov

1h46 Enregistré à l’Opéra national de Paris

La charmante paysanne Giselle aime Albrecht qui, sous ses habits de villageois, s’avère être un duc. Lorsqu’elle découvre qu’il ne pourra l’épouser car il est déjà fiancé, Giselle sombre dans la folie et meurt. Elle est alors recueillie par les vengeresses Wilis, âmes des jeunes filles délaissées par un amant infidèle. Giselle choisira-t-elle de châtier ou de pardonner ?

Jeudi 20/11/2025 20h30 .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ballet au Kerfany Giselle 1h46 Enregistré à l’Opéra national de Paris Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS