Ballet Casse-Noisette au Kerfany (enregistré à l’Opéra Bastille) Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16 23:00:00

2025-12-16

Ballet en 2 actes 2h10 1 Entracte

Direction musicale Andrea Quinn

Chorégraphie Rudolf Noureev

Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski

Distribution

Dorothée Gilbert, Danseuse Étoile (Clara), Guillaume Diop, Danseur Étoile (Drosselmeyer, Le Prince), les Premières Danseuses, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra national de Paris. Avec la participation des élèves de l’École de Danse Orchestre de l’Opéra national de Paris, Maîtrise des Hauts-de-Seine?/ Chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris

Synopsis

Un soir de Noël, la jeune Clara se voit offrir un pantin inanimé, un casse-noisette. Alors qu’elle le tient dans ses bras, elle s’endort et rêve d’un univers fantasque où les jouets et les peurs prennent vie. Au milieu de soldats de plomb, de rats et de poupées à la taille démesurée, et guidée par le pantin de bois devenu prince charmant, la jeune Clara affronte ses désirs et ses angoisses au fil d’un récit initiatique.

Présentation

Le conte d’Hoffmann a inspiré à Marius Petipa une première version dansée en 1892. En 1985, Rudolf Noureev remonte le ballet à l’Opéra national de Paris dans des décors et costumes qui soulignent l’étrangeté du conte. Flocons de neige, fleurs et paysages enchantés forment le décor d’une chorégraphie éblouissante, tandis que les songes de Clara sont portés par la partition étincelante et colorée de Tchaïkovski. Ballet en deux actes. .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

