Ballet: Casse noisette avenue du 14 Juillet 1789 Montélimar

avenue du 14 Juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznzvour Montélimar Drôme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04 22:30:00

2025-12-04

Capitale Production vous fait redécouvrir la magie de Noël en 2025 avec le chef d’œuvre classique, le Ballet et Orchestre Casse-Noisette, sur la musique de Tchaïkovski et d’après le libretto de Marius Petipa. Un spectacle qui émerveillera petits et grands

avenue du 14 Juillet 1789 Palais des congrès Charles Aznzvour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

Capitale Production brings you the magic of Christmas in 2025 with the classical masterpiece, The Nutcracker Ballet and Orchestra, set to music by Tchaikovsky and libretto by Marius Petipa. A show that will amaze young and old alike

German :

Capitale Production lässt Sie den Zauber von Weihnachten im Jahr 2025 mit dem klassischen Meisterwerk, dem Nussknacker-Ballett und -Orchester, mit der Musik von Tschaikowsky und nach dem Libretto von Marius Petipa neu entdecken. Ein Spektakel, das Groß und Klein in Staunen versetzen wird

Italiano :

Capitale Production vi invita a riscoprire la magia del Natale nel 2025 con il capolavoro classico Lo Schiaccianoci Balletto e Orchestra, su musiche di Tchaikovsky e libretto di Marius Petipa. Uno spettacolo che stupirà grandi e piccini

Espanol :

Capitale Production le invita a redescubrir la magia de la Navidad en 2025 con la obra maestra clásica, El Ballet y Orquesta del Cascanueces, con música de Tchaikovsky y libreto de Marius Petipa. Un espectáculo que sorprenderá a grandes y pequeños

