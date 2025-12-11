Ballet Casse noisette Le Pixel Orthez

Ballet Casse noisette

Ballet Casse noisette Le Pixel Orthez dimanche 21 décembre 2025.

Ballet Casse noisette

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-21

L’Opéra national de Paris s’invite à Orthez ! De Décembre à Juin, retrouvez 5 grands spectacles d’Opéra et de Ballet retransmis sur un grand écran. Pour ouvrir cette nouvelle saison Casse-Noisette, le ballet féérique incontournable des fêtes.   .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38 

English : Ballet Casse noisette

L’événement Ballet Casse noisette Orthez a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Coeur de Béarn