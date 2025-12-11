Ballet Casse noisette Le Pixel Orthez
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
L’Opéra national de Paris s’invite à Orthez ! De Décembre à Juin, retrouvez 5 grands spectacles d’Opéra et de Ballet retransmis sur un grand écran. Pour ouvrir cette nouvelle saison Casse-Noisette, le ballet féérique incontournable des fêtes. .
