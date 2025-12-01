BALLET CASSE-NOISETTE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

BALLET CASSE-NOISETTE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins mercredi 10 décembre 2025.

BALLET CASSE-NOISETTE

Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 20:15:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Synopsis

Le magicien Monsieur Drosselmeyer doit porter secours à son neveu Hans-Peter qui a été transformé en casse-noisette.

Pour avoir une chance de le sauver, le Casse-Noisette doit vaincre le Roi des Souris et trouver une jeune fille qui l’aimera.

Une lueur d’espoir apparaît sous les traits de la jeune Clara que Drosselmeyer rencontre lors d’un réveillon de Noël.

Un soupçon de magie, et l’agréable réveillon de Noël se transforme en aventure merveilleuse.

Casse-Noisette, de Peter Wright, enchante les spectateurs depuis sa première représentation en 1984 par la compagnie.

Les mélodies les plus connues de Tchaïkovski associées aux décors resplendissants de Julia Trevelyan Oman feront sans aucun doute de Casse-Noisette une friandise festive et étincelante appréciée par toute la famille.



Billetterie ICI >>>



Équipe artistique

Choreographie PETER WRIGHT after LEV IVANOV

Musique PYOTR IL’YICH TCHAIKOVSKY

Chef d’orchestre KOEN KESSELS

Scénario original MARIUS PETIPA after E.T.A. HOFFMANN

Production et scénario PETER WRIGHT

Designer JULIA TREVELYAN OMAN

Designer lumière MARK HENDERSON

Conseiller en production ROLAND JOHN WILEY .

Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BALLET CASSE-NOISETTE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin