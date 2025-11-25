BALLET CENDRILLON Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins
BALLET CENDRILLON Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins mardi 25 novembre 2025.
BALLET CENDRILLON
Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 20:15:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Synopsis
Obligée de rester à la maison et exploitée par ses belles-soeurs trop gâtées, Cendrillon mène une vie ennuyeuse et triste, jusqu’au jour où elle vient en aide à une femme mystérieuse…
Un soupçon de magie, et la voilà transportée dans un nouveau monde éthéré, où des fées apportent les fruits de saison, des citrouilles se transforment en carrosses, et où le grand amour l’attend.
Ce ballet enchanteur du chorégraphe fondateur du Royal Ballet Frederick Ashton est une véritable expérience pour toute la famille.
Il vous transportera dans un monde féérique saupoudré de poussière magique, où les rêves deviennent réalité..
Billetterie ICI >>>
Équipe artistique
Cendrillon FUMI KANEKO
Le Prince WILLIAM BRACEWELL
Belle-soeur de Cendrillon BENNET GARTSIDE, JAMES HAY
Père de Cendrillon THOMAS WHITEHEAD
La Fée Marraine MAYARA MAGRI
La Fée du printemps ISABELLA GASPARINI
La Fée de l’été MARIKO SASAKI
La Fée de l’automne MEAGHAN GRACE HINKIS
La Fée de l’hiver CLAIRE CALVERT
Le Bouffon DAICHI IKARASHI
Direction artistique
Choreographie FREDERICK ASHTON
Musique SERGEY PROKOFIEV
Chef d’orchestre JONATHAN LO
Metteur en scène TOM PYE
Costumier ALEXANDRA BYRNE
Designer lumière DAVID FINN
Designer video FINN ROSS
Effets spéciaux CHRIS FISHER .
Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement BALLET CENDRILLON Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin