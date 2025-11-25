BALLET CENDRILLON Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

BALLET CENDRILLON Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins mardi 25 novembre 2025.

BALLET CENDRILLON

Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-25 20:15:00

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Synopsis

Obligée de rester à la maison et exploitée par ses belles-soeurs trop gâtées, Cendrillon mène une vie ennuyeuse et triste, jusqu’au jour où elle vient en aide à une femme mystérieuse…

Un soupçon de magie, et la voilà transportée dans un nouveau monde éthéré, où des fées apportent les fruits de saison, des citrouilles se transforment en carrosses, et où le grand amour l’attend.

Ce ballet enchanteur du chorégraphe fondateur du Royal Ballet Frederick Ashton est une véritable expérience pour toute la famille.

Il vous transportera dans un monde féérique saupoudré de poussière magique, où les rêves deviennent réalité..



Équipe artistique

Cendrillon FUMI KANEKO

Le Prince WILLIAM BRACEWELL

Belle-soeur de Cendrillon BENNET GARTSIDE, JAMES HAY

Père de Cendrillon THOMAS WHITEHEAD

La Fée Marraine MAYARA MAGRI

La Fée du printemps ISABELLA GASPARINI

La Fée de l’été MARIKO SASAKI

La Fée de l’automne MEAGHAN GRACE HINKIS

La Fée de l’hiver CLAIRE CALVERT

Le Bouffon DAICHI IKARASHI

Direction artistique

Choreographie FREDERICK ASHTON

Musique SERGEY PROKOFIEV

Chef d’orchestre JONATHAN LO

Metteur en scène TOM PYE

Costumier ALEXANDRA BYRNE

Designer lumière DAVID FINN

Designer video FINN ROSS

Effets spéciaux CHRIS FISHER .

Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

