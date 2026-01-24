Ballet Concerto danzante Opéra national de Nancy Lorraine Nancy

Ballet Concerto danzante

Opéra national de Nancy Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Jeudi 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-05-06 21:45:00

2026-04-29 2026-04-30 2026-05-05 2026-05-06

Peut-on voir le son ? Peut-on entendre un geste ? À l’époque baroque, musique et danse entretiennent un dialogue si intime qu’elles semblent se confondre chaque note appelle un mouvement, chaque pas trace une mélodie.

Entre rigueur et expressivité, la gestuelle chorégraphique devient une partition visible, tandis que la musique esquisse dans l’air des formes invisibles. Interprétés par les 22 musiciennes et musiciens de l’ensemble Les Arts Florissants, sous la direction musicale du violoniste Théotime Langlois de Swarte, les concertos vénitiens de Legrenzi, Uccellini, Lambranzi et Vivaldi dialogueront avec une seconde partie tout entière consacrée à Bach.

Sur le plateau, les 24 danseuses et danseurs du CCN Ballet de Lorraine feront se rencontrer musique et chorégraphie dans une création de leur directrice Maud Le Pladec et l’artiste invitée Josépha Madoki, figure emblématique du waacking en France.Tout public

Opéra national de Nancy Lorraine 1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

English :

Can we see sound? Can we hear a gesture? In the Baroque period, music and dance maintained such an intimate dialogue that they seemed to merge: each note called forth a movement, each step traced a melody.

Between rigor and expressivity, choreographic gesture becomes a visible score, while music sketches invisible forms in the air. Performed by the 22 musicians of Les Arts Florissants, under the musical direction of violinist Théotime Langlois de Swarte, the Venetian concertos by Legrenzi, Uccellini, Lambranzi and Vivaldi will interact with a second part devoted entirely to Bach.

On stage, the 24 dancers of the CCN Ballet de Lorraine will bring together music and choreography in a creation by their director Maud Le Pladec and guest artist Josépha Madoki, an emblematic figure of waacking in France.

